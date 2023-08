Messina, a scuola si parla di Cristoforo Colombo e in classe arrivano... le tre caravelle

“La cosa importante non è tanto che ad ogni bambino debba essere insegnato, quanto che ad ogni bambino debba essere dato il desiderio di imparare”.

È da questa frase di John Lubbock che si deve partire per comprendere lo straordinario lavoro che, ormai da poco più di tre decenni, Graziella Arena, pedagogista clinico e formatrice, porta avanti nelle scuole con il suo progetto denominato “E.D.I.” ovvero “Educazione Didattica Innovativa”.

Un metodo rivoluzionario, dai risultati sorprendenti, che permette ai più piccoli di imparare divertendosi e divenendo loro stessi protagonisti dell’argomento che si sta trattando in classe. In realtà Graziella Arena, nativa di Genova ma da sempre residente nella nostra città dove, nella zona nord, ha anche diretto - essendone la proprietaria - la scuola “Puffilandia”, può essere considerata una antesignana della realtà... virtuale nelle scuole considerato che ogni argomento che con il metodo “E.D.I.” viene spiegato in classe vede la riproduzione nell’aula di oggetti, abitudini, costumi senza tralasciare anche l’ ambientazione degli eventi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina