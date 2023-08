Messina, entrano nel vivo i festeggiamenti per la solennità dell’Assunta

Entrano nel vivo i festeggiamenti per la solennità dell’Assunta il 15 agosto, un giorno speciale nel quale i messinesi rinnovano il senso di appartenenza e la filiale devozione a Maria. Lunedì sera alle 20,30 la comunità si ritroverà a piazza Castronovo per la messa sotto il Cippo, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla. Alla celebrazione parteciperà il sindaco Federico Basile con la giunta e i membri del Gruppo storico Vara e Giganti. Per l'occasione saranno portati in corteo da Palazzo Zanca i due ceri devozionali, quello storico e quello dedicato alla Madonna della Lettera, realizzati dall’artista messinese Franco Forami e la “Dormitio Virginis” (Maria dormiente nella bara), custodita nel monastero di Montevergine (che per la processione del 15 sarà collocata sotto il cippo). L’opera, abbellita dalla corona in oro realizzata dall’argentiere messinese Francesco Cosio con gli ex voto donati a S. Eustochia, sarà esposta al culto dei fedeli nella chiesa di via 24 maggio stasera - dalle 18 alle 20 - e domani dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 18 alle 20.

Martedì 15 agosto alle 11 in Cattedrale il solenne pontificale dell’Assunta, presieduto dall’arcivescovo e concelebrato dall’ausiliare Cesare Di Pietro e dai sacerdoti dell’arcidiocesi, alla presenza di autorità civili e militari. Nel pomeriggio alle 18,15 la benedizione delle corde e alle 18,30 la partenza della processione della Vara; dopo l’arrivo in piazza Duomo, l’arcivescovo impartirà la solenne benedizione alla città e subito dopo, in Cattedrale, sarà celebrata la messa; la “Dormitio” rimarrà esposta al culto in Cattedrale dal 15 sera fino a domenica 20 agosto. Domani sera dalle 21 a mezzanotte, in occasione del 90mo anniversario dell’inaugurazione dell’Orologio Astronomico e Meccanico del Campanile del Duomo di Messina, ci sarà l’apertura notturna del campanile curata dalla cooperativa MessinArte in collaborazione con i volontari del Nucleo diocesano di Protezione Civile; in Cattedrale alle 21,30 il concerto della Cappella S. Maria Assunta, con interventi musicali all’organo Tamburini a cura dei maestri don Giovanni Lombardo e Domenico Gioffrè.