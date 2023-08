Vip alle Eolie, a Panarea attesi il musicista Sagi Regi e lo chef Bruno Barbieri

Aumentano le presenze dei vip a Panarea con l’avvicinarsi del ferragosto. Domenica 13 agosto sulla terrazza “Luis Franciacorta by Casual” sarà presente Sagi Regi, il musicista israeliano naturalizzato italiano, legato dall’amicizia con gli imprenditori Fabrizio Crimi e Grace D’Arrigo che proporrà alcuni dei classici Anni ’90 che ha rivisitato, insieme ai brani del suo ultimo lavoro “Original Song” a cui ha collaborato come autrice anche sua moglie Helena.

Nei giorni a seguire poi toccherà al noto chef Bruno Barbieri regalare momenti di alta cucina in uno spettacolare show cooking. Durante la cena si parlerà della puntata di “4 Hotel” a Malta realizzata proprio grazie all’intervento di Fabrizio Crimi, anche in presenza dello chef Marvin Gauci, ambasciatore della cucina maltese nel mondo. E l’intento è quello di gettare le basi per portare il fortunato format alle Isole Eolie.