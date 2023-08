La storia millenaria di Rometta raffigurata attraverso 10 murales

Un'autentica opera d'arte a cielo aperto che rende onore alla prestigiosa e millenaria storia di Rometta. È così che l’amministrazione comunale ha definito i 10 murales realizzati nella zona del Belvedere. Un progetto promosso dal sindaco Nicola Merlino in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale e l’intera squadra amministrativa. Ieri mattina, le 10 opere sono state inaugurate alla presenza di quattro dei cinque protagonisti dei lavori: Domenico Santangelo, Daniela Gazzara, Cristiana Lucia Ballisto, Maria Raffa e Fulvia Francesca Rocca. Si tratta di 10 periodi storici che rappresentano il passato di Rometta: dalla Preistoria al periodo spagnolo. «Tra qualche mese ne saranno realizzati altri 4 – comunica il sindaco Nicola Merlino -. Siamo felici di questo risultato che da prestigio al nostro territorio sotto il profilo culturale, artistico e della memoria storica come inestimabile bagaglio che dobbiamo portarci dentro e trasmettere alle future generazioni». I dipinti rientrano in un ampio progetto di riqualificazione urbana del centro storico.