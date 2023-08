Panariello vs Masini, il “duello” tra amici toscanacci piace al pubblico di Messina FOTO | VIDEO

Che ci fanno assieme un comico e un cantautore in uno spettacolo che si preannuncia come un duello tra amici? I due artisti sembrano non avere niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita e due modi diversi di raccontarla; eppure “Panariello vs.Masini – Lo strano incontro”- parte del cartellone del Comune “Messina Città della Musica e degli Eventi” - sta entusiasmato il pubblico dell’Arena Capo Peloro, per quel riuscito mix di comicità e musica che i due artisti fiorentini, amici da una vita, ma per la prima volta insieme sul palco, stanno portando in giro per le arene di tutta Italia. Apertura con sentimento ma non troppo, con un monologo di Panariello sull’amore e i suoi “inconvenienti”, seguito dall’esecuzione al piano di “Bella stronza”.

Tante le chicche dello spettacolo, tra cui l’incontro fra Masini e l’immancabile Renato Zero di Panariello, che lo vuole come improbabile special guest nella sua tournée; l’irruzione dello stesso Panariello che “disturba” l’esecuzione di “Cenerentola Innamorata” e, dulcis in fundo, un inedito che vede i due amici duettare insieme per la prima volta. In scaletta anche una divertente tombolata con il pubblico.