La Mazzini-Gallo di Messina al secondo posto del progetto nazionale "Riciclo di classe"

La scuola primaria Mazzini-Gallo di Messina si piazza al secondo posto nel Riciclo di classe, il grande progetto ludico-educativo di cittadinanza ambientale promosso da Conai, che quest’anno ha festeggiato la settima edizione. A pari merito, la Martin Luther King di Grugliasco (Torino), la Parravicini di Treviso e la Jean Piaget di Bologna.

Sono la scuola primaria Edmondo de Amicis di Balzola, in provincia di Alessandria, e la Scuola primaria Pirgus di Roma a salire sul gradino più alto del podio. Rivolto a tutte le scuole primarie d’Italia e realizzato in partnership con il Corriere della Sera, Riciclo di classe ha accompagnato anche quest’anno i bambini alla scoperta di come la tutela del Pianeta passi anche attraverso le buone pratiche di raccolta differenziata e riciclo: acciaio, alluminio, bioplastica, carta, legno, plastica e vetro, infatti, possono avere una seconda vita.