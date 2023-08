Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona: arrivati in Portogallo i 30 pellegrini messinesi

Sono arrivati a destinazione a Lisbona a notte fonda i 30 giovani messinesi che partecipano alla 38ma Giornata Mondiale della Gioventù da oggi al 6 agosto nella capitale del Portogallo, ma la stanchezza del viaggio non ha scalfito l’entusiasmo con il quale si preparano a questa prima tappa. A “Casa Italia” si respira un’atmosfera bellissima così come per le strade di Lisbona. Vediamo cosa prevede il programma della manifestazione che accoglierà centinaia di migliaia di giovani pellegrini. Stasera alle 19 ci sarà la messa di apertura presieduta dal cardinale patriarca di Lisbona, Manuel Clemente. Nelle prime tre giornate, tra il 2 e il 4 agosto, ci saranno incontri “Rise Up” al mattino, organizzati nelle chiese e negli altri spazi vicini ai luoghi di accoglienza dei pellegrini per riflettere sui temi affrontati durante il pontificato di papa Francesco, fra i quali Ecologia integrale, Amicizia sociale e Misericordia. Il primo incontro tra il pontefice e i giovani è previsto alle 17.45 di giovedì 3 agosto al Parque Eduardo VII e prenderà il nome di “Accoglienza”, il giorno successivo, venerdì 4 agosto, in programma la Via Crucis alle 18 sempre con papa Francesco al Parque Eduardo VII. Sabato 5 agosto sarà invece il giorno della Veglia: nel pomeriggio è previsto il pellegrinaggio dei giovani verso il Parque Tejo, con l’adorazione del Santissimo Sacramento che inizierà alle 20.45 assieme al Santo Padre. Anche la messa di chiusura della Giornata Mondiale della Gioventù, prevista per le ore 9 di domenica 6 agosto sempre al Parque Tejo, sarà presieduta Bergoglio che alle 16.30 ha previsto un momento di incontro con i volontari della Giornata presso il “Passeio marítimo” di Algés. Oltre al programma ufficiale c’è anche il Festival della Gioventù, che prevede una serie di eventi culturali, religiosi e sportivi e la Città della Gioia, uno spazio di perdono e riflessione per tutti i giovani organizzato nell’area di Belém dal 1° al 4 agosto. Il papa confesserà anche alcuni Giovani al Jardim Vasco da Gama alle ore 9 di venerdì 4 agosto. Lisbona chiama e la Sicilia risponde. A Lisbona è atterrato anche un gruppo di del Movimento Giovanile Salesiano che raccoglie giovani provenienti da vari capoluoghi (compresa Messina), guidati da religiose Figlie di Maria Ausiliatrice e religiosi di Don Bosco. L’inno, ispirato al tema della GMG Lisbona 2023 «Maria si alzò e andò in fretta (Lc 1,39)», parla del “sì” di Maria e della sua corsa all’incontro con la cugina Elisabetta, proprio come ci racconta la Bibbia. Il titolo dell’inno è “Há Pressa no Ar”, il testo è stato scritto dal sacerdote João Paulo Vaz e la musica da Pedro Ferreira, docente e musicista, entrambi della diocesi di Coimbra nella regione centrale del Portogallo; gli arrangiamenti invece sono stati realizzati dal musicista Carlos Garcia. L'inno è stato registrato in portoghese e in una versione internazionale che raccoglie cinque lingue (portoghese, inglese, spagnolo, francese e italiano). Di seguito il testo:

“Da tutto il mondo, verso questa città per terra, per cielo noi siamo ora qui. Con Maria ripetiamo il suo “Sì”. Vogliamo servire, seguendo il disegno che ha Dio per noi. Vogliamo donare la vita a Gesù. Siamo suoi! Tutti suoi! Aperti al suo “Sì”, la Madre è con noi! E la nostra voce correrà! Alziamo le braccia, in fretta si va. Con Gesù non siamo soli mai. Mai più smetteremo di amar. Tu che cerchi di capire chi sei

dispiega la vela e salpa da qui! Stiamo insieme e andiamo al di là di ogni barriera che spegne il sorriso e l’amore fra noi. Non piangere, dai! Rialzati e vai! Se hai fede, anche tu sarai messaggero di Verità. E la nostra voce correrà! Alziamo le braccia, in fretta si va. Con Gesù non siamo soli mai. Mai più smetteremo di amar. Fu Maria che per prima abbracciò la Vita del cielo discesa fra noi. Fiduciosa volle accogliere in sé il grande mistero di un Dio che è presente per te e per me. Io non tacerò, non mi fermerò, ma dirò: Ecco, Dio per te io vivo! Mai ti lascerò! E la nostra voce correrà! Alziamo le braccia, in fretta si va. Con Gesù non siamo soli mai. Mai più smetteremo di amar. Senza dubbi Lei sa dove andrà, Maria, fanciulla, di fretta ora lascia la casa e corre ai monti del Sud. Ad Elisabetta lei porta Gesù: Santità, Unità. Tu sei Benedetta, Dio abita in te! Spero sia detto a me “Perché tu hai creduto, felice sarai!”. E la nostra voce correrà! Alziamo le braccia, in fretta si va. Con Gesù non siamo soli mai. Mai più smetteremo di amar”.