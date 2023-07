Orari movida a Messina, tornano a riunirsi le parti per trovare un accordo

La consigliera comunale del “Gruppo Misto” Emilia Rotondo, Presidente della III commissione consiliare con delega alle attività produttive, ha organizzato per il giorno martedì 1. agosto un confronto tra l’Amministrazione Comunale, i titolari di licenza di pubblico spettacolo, l’associazione “Centro Storico”, la FIBA e la Confesercenti. “Sono soddisfatta della disponibilità mostrata dall’Amministrazione Comunale che dopo l’assenza nell’ultima seduta di commissione ha deciso di confrontarsi con tutte le parti sociali coinvolte in questa delicata tematica. Auspico che questa seduta possa portare ad un punto di incontro ed alla rimodulazione dell’ordinanza anti movida tanto dibattuta. Nella mia commissione ciascun “portatore di interessi” potrà esprimere il punto di vista della categoria che tutela” ha dichiarato la Consigliera Comunale Emilia Rotondo.“Siamo in contatto giornaliero con i gestori dei locali della riviera e con gli imprenditori del settore dell’intrattenimento e faremo nuovamente da portavoce alle loro legittime istanze” aggiungono i Consiglieri Comunali Dario Carbone di “Fratelli d’Italia” e Dario Zante di “Ora Sicilia”. “Non possiamo che sottolineare infatti come l’ultima ordinanza abbia drasticamente ridotto - tra distacco della musica ed “invito a far sfollare gli avventori” - l’orario di attività dei locali provocando un grave danno sociale ed economico. È certamente necessaria una modifica.” aggiungono Carbone e Zante.