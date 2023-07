Taormina terra di vip. Dopo Michael Jordan ecco Magic Johnson

Dopo Michael Jordan anche Erwin Magic Johnson arriva a Taormina. Nella Perla dello Ionio è decisamente l'estate dei grandi fuoriclasse del basket Nba, qualche settimana fa era arrivato in città il leggendario campione dei Chicago Bulls e adesso è toccato alla storica stella dei Los Angeles Lakers che ha raggiunto anche lui Taormina, insieme alla famiglia. Johnson è arrivato, per esattezza, al San Domenico Palace Taormina a Four Seasons Hotel.

“La nostra famiglia si è divertita molto – ha detto Johnson – e abbiamo gustato una cena incredibile in un ristorante del posto. Molte delle opere d’arte e dei manufatti dell’hotel in cui ci troviamo sono del 1800 e abbiamo anche visto che la seconda stagione di The White Lotus è stata girata nella proprietà”. Anche Magic Johnson non ha resistito, insomma, al fascino del luogo che è stato teatro delle riprese di The White Lotus e che sta richiamando in città tanti americani, impazziti per questa fortunata produzione televisiva.

Johnson insieme alla moglie Cookie era già stato a Taormina nell'agosto del 2022 e ha deciso di tornare "perché ci sono posti bellissimi che non ti stanchi mai di vedere e rivedere". E' stato in visita al Teatro Antico e nel centro storico cittadino e si è concesso dei momenti di relax, ovviamente, a bordo di uno yacht di lusso nelle acque tra Taormina e Giardini Naxos. "Ho avuto modo di ammirare mio nipote Avery che fa delle cose incredibili sull'hoverboard in Sicilia", ha detto Magic sorridendo al piccolo nipote che faceva surf nella baia di Naxos. "Vengo spesso in Italia ormai da 30 anni - ha evidenziato il cinque volte campione Nba -, qui si possono mangiare la pizza e la pasta migliori del mondo". Magic Johnson si è concesso anche l'immancabile appuntamento con la prelibatezza per eccellenza di una granita, da lui definita "una delle delizie siciliane".