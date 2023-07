Ultimo canta in barca a Panarea. Dopo De Niro aperitivo per la Ferragni al "Raya" IL VIDEO

La Sicilia è ancora una volta la meta delle sue vacanze. E il ventisettenne cantautore romano Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, reduce da un fitto tour di successo che si è chiuso pochi giorni fa allo stadio "San Siro", lanciando il suo ultimo singolo "Paura mai", ha deciso di ricaricarsi le pile, lontano dai riflettori, nell'arcipelago eoliano. Luogo che ha ispirato il suo ultimo successo sanremese: "Alba". E proprio in queste ore, sul suo profilo Instagram, Ultimo ha immortalato le sue vacanze panarellesi, armato, con Stromboli sullo sfondo, come sempre, della sua inseparabile chitarra. Con gli amici di sempre. In vista del concerto della prossima estate allo stadio SanFilippo di Messina.

E continua anche il relax della trentaseienne imprenditrice digitale e influencer cremonese Chiara Ferragni, seguita, su Instagram, da quasi 30 milioni di followers, che, come il settantanovenne attore italo-statunitense Robert De Niro, è approdata questa sera al "Raya" di Panarea per l'aperitivo.