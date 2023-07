Messina tra musica e colori: Capo Peloro balla con l'Rds Summer Fest

Messina si è ufficialmente riappropriata dell'Arena Capo Peloro, l'area ex Seaflight restituita alla cittadinanza dopo oltre vent'anni dalle ultime manifestazioni canore. La prima serata dell'Rds Summer Festival è un successo di suoni, colori e voci con Baby K, Aka7Seven, Effetto Domino, Skelters, La Ragione giusta e Astol che hanno fatto ballare e cantare tutti (gli oltre seimila spettatori) per oltre tre ore.

Un villaggio ai piedi del Pilone che dalle 20,15 si è riempito alla spicciolata, con gli ingressi rallentati dai controlli di badge e sicurezza, tra bottigliette d'acqua private del tappo e divieto d'accesso per le borracce d'alluminio. Un villaggio colorato, fortemente estivo e vivacizzato dai tanti stand pubblicitari che hanno intrattenuto la folla anche durante il coinvolgente dj set d'apertura di Rino De Niro e Ricky Battini. Serata di musica live inaugurata dal momento dedicato alla Generazione Z con Samara Tramontana e Luca Campolunghi, voci di Rds next. Sul palco gli emergenti Skelters e La ragione giusta.

Come previsto, considerato il caos voli dell'aeroporto di Catania, l'esibizione dei big parte in ritardo e solo alle 22,30 sale sul palco Astol, già a Messina per il Tezenis Summer Festival di Radio 105. “Romantica e bugiarda”, “Promessa”, “Uragano”, “Fulmine” e “Sangria” le hit di Astol, pseudonimo dell'interprete campano Pasquale Giannetti, cantate a una sola voce con il pubblico che nel frattempo ha gremito l'arena. Poi è il turno degli Effetto Domino, il gruppo di cinque eclettici aristi formato da Yosef, Mydrama, Evra, Kaput e Blue Phelix, protagonisti dell'ultimo Milano Pride.

Pubblico ormai caldissimo ed ecco anche Sergio Friscia, Baz e Rossella Brescia, luminosissima nel suo abito rosa. Con loro sul palco la simpatia è assicurata, anche nella presentazione di Aka7even, «bersaglio di Anna Pettinelli» dice Friscia, ricordando il rapporto tra l'artista e la voce storica di Rds ad “Amici”. “Best italian act” agli Mtv Award, Aka7even canta “Perfetta così”, presentata a Sanremo nel 2022, l'ultimo singolo “Rock'n'roll” e “Mi manchi”, realizzando il desiderio di Riccardo, un piccolo fan chiamato sul palco per un duetto. Con “Loca” si balla tantissimo ed è solo l'antipasto di un'Arena Capo Peloro che diventa una discoteca a cielo aperto con Baby K, star indiscussa delle ultime estati musicali. Da “Voglio ballare con te” a “Playa”, fino a “M'ama non m'ama”, eseguite con uno scatenato corpo di ballo tutto al femminile. “Da zero a cento” e “Roma-Bangkok”, amatissimo singolo del 2015 cantato con Giusy Ferreri, chiudono una lunghissima serata di musica live, durata oltre tre ore.

Ha funzionato la macchina organizzativa, in tanti hanno raggiunto Torre Faro con le speciali navette messe a disposizione dall'Atm e che hanno fatto la spola fino dall'inizio del concerto dal terminal Annunziata al capolinea di via Circuito, nei pressi della piazzetta con la statua di Padre Pio. Il borgo di Torre Faro chiuso al traffico dalle 17,30, fatta eccezione per residenti, affittuari e proprietari di immobili che fino alle 19,30 hanno avuto l'opportunità di raggiungere da via Pozzo Giudeo il parcheggio Torri Morandi, a loro esclusivamente dedicato.

Stasera si replica, appuntamento ancora alle 21, (aerei permettendo) con il clou di questa due giorni targata Rds: l'attesa esibizione di Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, che dividerà il palco con Cioffi, Federico Baroni e Niveo.