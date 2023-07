Chiara Ferragni con la "crew" nel Messinese: un tuffo nelle bellezze mozzafiato tra le Eolie e Capo d'Orlando

C'è un legame indissolubile tra Chiara Ferragni e la Sicilia. E l’imprenditrice digitale atterrata a Palermo, dove ha gustato subito degli arancini, per dirla alla messinese, trascorrerà qualche giorno di relax nella terra baciata dal sole. Ma non è sola in questo viaggio.

A farle compagnia un gruppo di amici tra cui le social influencer Veronica Ferraro e Chiara Biasi che per ora stanno lasciando traccia del loro percorso su Instagram. E dopo una capatina a Capo d' Orlando, dove Chiara Biasi ha taggato un’azienda di noleggio yacht e catamarani di lusso, la truppa è partita spedita a scoprire le nostre fantastiche isole Eolie e i suoi paesaggi mozzafiato.