Goletta verde a Messina: "Il ponte sullo Stretto è un grande bluff"

L'imbarcazione di Goletta verde, la storica campagna di Legambiente, ha fatto tappa nelle acque dello Stretto. È stata l'occasione per ribadire il no alla realizzazione del ponte sullo Stretto e per presentare il dossier di Legambiente "Il grande bluff. La verità sul ponte sullo Stretto”.. il dossier è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso il Lido Horcynus Orca, a Capo Peloro.

All'evento hanno partecipato Vanessa Romano, direttrice di Legambiente Sicilia, Alice De Marco portavoce di Goletta Verde e i presidenti dei circoli di Legambiente di dri Peloritani e di Messina Enzo Colavecchio e Daniele Ialacqua. Al flashmob in spiaggia che ha preceduto l'incontro hanno partecipato attivisti, bagnanti ed anche una delegazione di Legambiente arrivata da Caltanissetta