Diletta Leotta in vacanza a Taormina in attesa di diventare mamma

La conduttrice catanese Diletta Leotta, conosciutissimo volto di Dazn, è in vacanza nella sua Sicilia. E tra i commenti alle sue fotografie, postate sul suo profilo Instagram, c'è anche quello di Saretto Bambara, titolare del noto Bam Bar di Taormina, che scrive: "Ti aspetto al Bam Bar!". Diletta Leotta, che tra qualche giorno compirà 32 anni, in dolce attesa di una bambina, si sta godendo qualche giorno di relax. E ha da poco lanciato un suo podcast, Mamma Dilettante, in cui ospita alcune note mamme del mondo dello spettacolo, a cui chiede informazioni, opinioni e consigli. La conduttrice di Dazn, che in passato ha lavorato anche per Antenna Sicilia, RDS, Mediaset e SKY, ha condotto la finale della 79° edizione di Miss Italia e i Gazzetta Sports Awards su LA7 e ha affiancato Amadeus sul palco dell'Ariston nella condizione del Festival di Sanremo 2020, è fidanzata con il portiere tedesco Loris Karius, in forza al Newcastle. E dal mare della Sicilia, nelle fotografie, si mostra raggiante con il pancione e in compagnia del suo amato cagnolino Lillo. Nei giorni scorsi, a quanto pare, la conduttrice siciliana ha alloggiato e pernottato all'Isola Bella, in un appartamento. E ha fatto tappa nell'incantevole Taormina, dove ha mangiato in un noto locale, assieme al papà, Rori, noto avvocato civilista catanese. E la Leotta dimostra ancora una volta di amare la Perla dello Ionio, luogo in cui lo scorso 17 settembre si è sposato anche il fratello Mirko Manola.