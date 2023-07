“Antonello”, a Messina la ‘ricetta’ d’eccellenza: ora è tempo di vincere nuove sfide

Una scuola che coniuga competenze ed esperienza professionale, aperta all’integrazione, inclusiva, una scuola dove i giovani imparano a conoscere se stessi attraverso le proprie attitudini, sognando un futuro che è già presente. Al di là della valutazione “contenuta” dell’esame di maturità – sono 8 i centisti 3 dei quali con lode – l’Istituto d’istruzione “Antonello” si conferma scuola d’eccellenza: lo confermano le numerose attività didattiche anche extra curriculari (Pcto, contratti di apprendistato) programmate per i diversi indirizzi (professionale per i servizi alberghieri, turistico, tecnico di grafica e comunicazione e il corso serale) e i riconoscimenti a livello nazionale, segno di un impegno congiunto di studenti e docenti, particolarmente motivati. A tracciare un ricco bilancio, anticipando la “piccola rivoluzione” alla quale si prepara l’Istituto di viale Giostra per l’anno 2023-24 è la dirigente Laura Tringali. «Quando sono arrivata ho dovuto fronteggiare l’emergenza Covid, ma sapevo di avere davanti a me una comunità resiliente», spiega la preside. Oltre al riconoscimento da parte della Regione siciliana e dell’Ufficio scolastico regionale del liceo scientifico a indirizzo sportivo che andrà ad arricchire l’offerta formativa, grazie ai fondi del Pnrr saranno avviati due progetti particolarmente importanti che riguardando gli ambienti di apprendimento: la realizzazione di 26 aule dotate di un sistema virtuale sotto forma di Metaverso didattico e due immersive (nell’ambito del Piano Scuola 4.0: “Next generation classroom”), una cucina Masterchef con 12 postazioni avveniristiche collegate a un “ledwall” e un laboratorio 3D per l’indirizzo tecnico grafico. A questo si aggiunge un importante investimento nell’ambito dei fondi Pon Fesr, destinati agli Istituti nautici e alberghieri d’Italia, per l’acquisto di strumentazioni avanzate e l’avvio di un ciclo di laboratori formativi contro la dispersione scolastica con il coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie. Tra le “chicche”, c’è in cantiere la creazione di un orto didattico a chilometro zero e alcuni percorsi di digitalizzazione. È aumentato il numero delle iscrizioni (si è passati dai 120 a 170 annuali) e l’azienda didattica, “fiore all’occhiello” dell’Istituto come ha spiegato la stessa dirigente. L’Antonello è anche polo regionale per un progetto d’internazionalizzazione organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del merito con l’associazione Intercultura, che coinvolge circa 30 Istituti su tutto il territorio nazionale, polo provinciale per il cyberbullismo e già da qualche anno, grazie ai fondi del Centro territoriale di supporto, ha attivato uno Sportello per l’autismo. Segnali concreti di una scuola altamente inclusiva, come dimostra anche il buon esito del progetto “Sport per Tutti” al quale ha aderito: sono 94 gli studenti disabili e stranieri, «la loro presenza nella comunità è un valore aggiunto che ci spinge a lavorare sempre più per una scuola orientata ai principi di sussidiarietà». Ed è proprio in questa direzione che va il sogno della dirigente Tringali: «Costruire un albergo didattico e una fondazione che, attraverso un percorso “affrancamento” dalla famiglia d’origine, possa realizzare interventi di carattere infrastrutturale e gestionale a favore dei soggetti con disabilità».

Tre le centiste con lode: Roberta Bonfiglio, Marygrace Dulongbinte, Lucrezia Chiara Sturniolo. Questi gli altri centisti: Mary Grace Maderazo Carpio, Francesco Pezzino, Giovanna Pisano, Giovanni Virgona, Myriam Pellegrino.