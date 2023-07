Spadafora, alcuni angoli del centro riqualificati per iniziativa di una cittadina

La "casetta del sorriso" e molti angoli del centro tirrenico spadaforese ritrovano luce e colore grazie al progetto di riqualificazione avviato dalla cittadina Mariella Santoro, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Con la sua creatività e passione per l'arte, la signora Santoro ad oggi ha abbellito alcune zone del paese dando un tocco di originalità.

Di questo ne è grata l'amministrazione comunale guidata da Tania Venuto, la quale apprezza l'impegno che Mariella Santoro mette a disposizione del paese in maniera del tutto gratuita, rappresentando anche un buon esempio per tutti quanti. Con le sue qualità artistiche rende il territorio decoroso. Nei giorni scorsi ha realizzato nel lungomare di Spadafora la "panchina del bacio". In ultimo, la "casetta del sorriso", struttura abbandonata, che lascia adesso anche spazio all'immaginazione. L'opera di Mariella Santoro non si ferma qui e i dettagli continueranno a fare la differenza.