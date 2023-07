Messina, quattro licei in uno: il grande Seguenza

Un grande risultato anche per il liceo “Seguenza”, frutto di grande impegno e spirito di sacrificio da parte delle studentesse e degli studenti che hanno concluso brillantemente il percorso di studi. Sono 52 i centisti, 14 dei quali con lode su 272 candidati totali, anche se «tutti hanno dimostrato di saper affrontare l’esame con grande spirito critico, facendo leva sulle competenze acquisite». Lo ha dichiarato la dirigente Lilia Leonardi, particolarmente soddisfatta della sua comunità (alunni e docenti) che nonostante gli anni della pandemia, ha saputo risalire la china. Benché il piano meccanografico delle scuole riporti la vecchia dicitura “liceo scientifico”, la Leonardi preferisce parlare di “licei”, per esaltare la varietà dell’offerta formativa relativa ai quattro indirizzi (Scientifico, Scientifico opzione Scienze applicate, Linguistico, Artistico) proposti dall’Istituto. Un anno intenso e ricco di progetti (Pcto, concorsi, certificazioni linguistiche) quello che si è appena concluso, che ha visto al fianco della scuola partner eccellenti come l’Università degli studi di Messina e quella di Catania, il Comune, l’Irccs Neurolesi; è tornata a pieno regime anche l’attività laboratoriale grazie alla disponibilità degli spazi dell’Istituto Ancelle Riparatrici Dazio. Tra i momenti più belli di aggregazione e condivisione ci sono stati poi i viaggi d’istruzione. Grande successo anche per le attività di musica e cinema dell’indirizzo artistico: oltre al lancio del video “Teenage clichè” realizzato dalla rock band “The Whistling Heads” formata da quattro ragazzi messinesi fra i quali un ex allievo del Seguenza e alla partecipazione a importanti concorsi, sono proseguiti gli stage a Cinecittà. Archiviata la maturità ci si prepara a un anno particolarmente impegnativo: grazie ai fondi del Pnrr è prevista la realizzazione, in entrambi i plessi, di vari laboratori innovativi; si punterà molto sull’Intelligenza artificiale per la quale è previsto, grazie alla sinergia con il corso di laurea UniMe in Informatica, l’avvio di una nuova curvatura nell’ambito degli indirizzi di studio. E in vista del restyling che interesserà la sede centrale, la Città metropolitana ha già avviato i lavori per la realizzazione di 15 nuove aule al terzo piano del plesso delle Ancelle Riparatrici per ridurre al massimo i disagi della turnazione.

Questi i centisti con lode: Giovanni Andrè, Giusy Egitto, Manuel Scirpo, Pietro Gangemi, Antonino Alessandro Ruggeri, Sofia D’Amico, Luca Cuscinà, Antonio Viscuso, Mark Adrian Bantugon, Alessia Bellinghieri, Giulia Burgio, Ludovica D’Agostino, Chiara Lombardo, Elisa Mangano.

Ed ecco gli altri centisti: Carlo Bramanti, Sofia Carbone, Chiara Manganaro, Gianluca Coppolino, Alessandro Geraci, Antonio Previti, Alberto D’Aleo, Giovanna Clemente, Federica Dati, Lorenzo Caratozzolo, Vincenzo Clemente, Simone D’Andrea, Giorgio Giacoppo, Andrea Maniaci, Desirè Arena, Alessandro Costa, Umberto Farinelli, Andrea Micali, Gabriele Pellegrino, Alessandro Calvo, Davide Frodà, Chiara Gazzani, Veronica Manuela, Giulia Anna, Serena Calarese, Giulia Clemenza, Elena Forestieri, Chiara Foti, Umaswami Pepe, Eleonora Dizione, Sara Leoncini, Miriana Nunnari, Guantera Chiara, Sabrina Maria Alessandro, Alessandro Bellinghieri, Matteo Carmelo De Francesco, Emanuela Iannello, Michelle Maria Scolaro.