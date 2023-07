Serena Rossi alle Isole Eolie... La "Serenetta" in tour con i suoi amori. Shay Mitchell innamorata delle granite

Estate tempo di Vip alle isole Eolie. L'ultima in ordine di tempo è la bellissima Serena Rossi. L'attrice e conduttrice televisiva ha pubblicato su Instagram alcune foto con le scritte: "Serenetta. Love in catamarano. I miei due amori grandi che guardano il tramonto da Vulcano. Lipari. Dieghino pesciolino a Filicudi. Stromboli". Con lei il marito Davide Devenuto e il figlio Diego. Nei giorni scorsi invece era stata la volta dell'attore di "Il Gladiatore", Russell Crowe, che ha proseguito il suo periodo di relax in Italia con un viaggio in yacht attraverso la Sicilia. Dopo essere stato avvistato dai fan a Catania, si è dedicato a un tour delle isole minori, a cominciare dalle Eolie. Lo conferma un tweet da lui pubblicato che mostra una foto di Strombolicchio, accompagnata da una dedica: "L'Italia è un dono degli Dei".

Shannon Ashley Mitchell innamorata delle granite

Le granite di Alfredo a Salina e quelle del messinese Antonio Passeri a Panarea l'hanno letteralmente fatta impazzire. E lei, Shannon Ashley Mitchell, meglio conosciuta come Shay Mitchell, nota attrice e modella canadese, nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Emily Fields nella serie televisiva Pretty Little Liars, ha immortalato le prelibatezze nostrane sui suoi seguitissimi canali social, con oltre 36 milioni di followers sulla sua pagina Instagram. Vacanze eoliane, come sempre, anche per l'attrice e showgirl Patrizia Pellegrino, che nella piccola "Perla delle Eolie" è di casa. E sul suo profilo Instagram ha ricordato ai suoi followers che "Panarea è sempre bella e luminosa". Nei giorni scorsi, anche il sottosegretario dei beni culturali Vittorio Sgarbi è approdato a Lipari, per una lectio magistralis sulla felicità, nell'ambito del festival "Eoliè", nella Chiesa dell'Immacolata, al Castello della più grande delle Isole Eolie. E non sì è sottratto agli scatti di chi in questi anni ha amato anche il suo modo scherzoso di apostrofare gli interlocutori con cui non si trovava d'accordo, con l'immancabile commento: "Capra, capra, capra", tormentone che è stato ripetuto a raffica nelle sue ospitate, nei salotti tv e nei suoi video su Facebook. Il viaggio d'andata è stato immortalato anche in un video. E a fare incetta di like è stato anche lo splendido tramonto eoliano. E a impressionare il noto critico d'arte è stata la giovane cantante lirica messinese Alessandra Catania, che si è esibita davanti ai suoi occhi, interpretando un brano inedito del maestro Carmelo Travia. E Sgarbi si è congratulato con lei e si è complimentato per la sua voce potente e precisa e per la sua personalità e presenza scenica.