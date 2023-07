Messina, si diploma a 73 anni allo "Jaci": "Eppure speravo in un bel cento!"

Con il voto di novanta su cento è stata appena promossa, all’esame di Stato, alla matura età di 73 anni. La notizia è ormai ufficiale. Ma nella gioia di Francesca Roberto, la diplomata da guinness dei primati dell’Istituto tecnico “Antonio Maria Jaci” di Messina, allieva del corso serale per adulti in Amministrazione, finanza e marketing, vi è un pizzico di delusione. Studentessa modello e punto di riferimento per la classe, fino all’ultimo aveva sperato di incassare il “cento”, ossia il voto massimo. Si era preparata tanto su tutti gli argomenti, presentando nella prova orale una tesina sui diritti umani. «Stavolta è andata così – ha detto con evidente rammarico –. Come immaginavo, ho avuto un massimo di venti punti all’orale più cinque di bonus, fermandomi a novanta. Va benissimo lo stesso e sono ugualmente felice. Il bagaglio culturale che ho acquisito in questi cinque anni, indubbiamente, vale molto più del punteggio di un diploma». Un titolo di studio desiderato da più di sessant’anni e raggiunto a prezzo di grandi sacrifici.

La signora Roberto per fare il salto di un anno e anticipare i tempi del diploma, ha preso lezioni private di Matematica. Era poco più che bambina, quando rimasta orfana, dopo la licenza elementare e i due anni di avviamento, dodicenne dovette lasciare la scuola e trovarsi un lavoro. Ma la passione per gli studi ha accompagnato la sua vita, fino a spingerla a tornare sui banchi all’età di settanta anni, sostenuta dai tre figli, Annalisa insegnante a Torino, Viviana professionista a Pisa, e Mario imprenditore di Messina, oltre che dal marito Letterio, ferroviere in pensione. Appassionata di Lettere, vorrebbe iscriversi all’Università, per iniziare un’altra avventura inseguendo un nuovo sogno.

«Siamo felici – ha commentato la preside Maria Rosaria Sgró – di avere accompagnato la signora nel suo percorso di studi. Il nostro istituto scolastico è impegnato per ampliare l’offerta formativa dei corsi serali con l’istituzione di altri due nuovi indirizzi di studio, quelli di Ottico e odontotecnico che si aggiungerebbero ai due già attivi in Amministrazione, finanza marketing e Turismo».