Maturità a Messina, che talenti alla scuola Empedocle! Cinque centisti e 4 lodi. Gli altri? Tutti sopra il 90

Buoni anche quest’anno gli esiti dell’esame di maturità al Liceo scientifico paritario “Empedocle” (indirizzo Scienze applicate con curvatura biomedica e biotecnologica): su diciassette diplomati, cinque di loro hanno riportato la votazione di 100 centesimi, quattro dei quali con lode; gli altri hanno comunque superato la prova d’esame finale in maniera brillante con una votazione superiore a 90 centesimi.

Il risultato conferma la qualità dell’offerta formativa della scuola che, grazie all’approfondimento delle discipline scientifiche, favorisce l’acquisizione di quelle competenze indispensabili per i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Lo testimoniano Elena Sofia Racco, 17 anni, e Benedetta Cianci, 16 anni, uniche due studentesse della provincia di Messina ad aver tagliato il traguardo della Maturità con un anno di anticipo superando anche i test di ammissione in Medicina e chirurgia, scegliendo di fruire dell’abbreviazione per merito (ex articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017), in virtù della brillante carriera scolastica. «Un successo particolarmente gratificante, frutto dell’esame conclusivo raggiunto al termine di un intero percorso quinquennale nel quale i ragazzi sono stati seguiti da un eccellente team di docenti preparati e motivati», hanno dichiarato il dirigente Angelo Miceli e il direttore del Liceo “Empedocle” Giuseppe Pedullà. Le studentesse e gli studenti che hanno raggiunto il brillante risultato rispondono al nome di Rosamaria Di Stefano, Giuseppe Gatani, Beatrice Gitto, Elena Sofia Racco (anticipataria 100 e lode); Giorgia Orifici (100), Benedetta Cianci (anticipataria con 98/100).