Capo d’Orlando, visita istituzionale della Palinuro: accolto l’invito dello “Yatch Club”

Una notizia giunta all’improvviso e diffusa con entusiasmo dallo “Yatch Club” di Capo d’Orlando. Questa mattina la nave scuola “Palinuro” sosterà, in rada, di fronte al Borgo di San Gregorio.

L’arrivo già nella tarda serata di ieri per una visita che raccoglie l’invito del circolo paladino.

Non nasconde la propria soddisfazione il presidente dello “YCCO”, avvocato Giuseppe Mormino. «Il fatto che il Palinuro abbia recepito l’invito dello Yatch Club di Capo d’Orlando per una sosta davanti alle nostre coste per un saluto istituzionale è sicuramente un segnale che rafforza il legame tra noi ed il mare. L’attenzione prestata dal capitano di fregata Mario Esposito, comandante della nave scuola Palinuro, all’invito da noi formulato - dichiara alla Gazzetta del Sud il presidente Mormino - concede una importante possibilità non soltanto all’Amministrazione comunale ed al Marina di Capo d’Orlando di porgere un saluto ma, soprattutto, l’opportunità per i bambini delle scuole, che da anni seguono un progetto legato al mare, di approcciare con realtà così importanti. La giornata di oggi rappresenta un momento storico per tutta la comunità del mare nel nostro territorio».

Davanti allo specchio di mare di Capo d’Orlando la nave scuola Palinuro svolgerà, in mattinata, una esercitazione con i mezzi in dotazione della nave scuola a bordo della quale sono presenti, per il loro “battesimo del mare”, i giovani studenti del primo corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, protagonisti della 59. Campagna d’Istruzione cominciata da Napoli.

