“Majorana” di Milazzo, in totale i centisti sono 57 di cui 19 con la lode

Dopo i risultati pubblicati ieri, possiamo integrare adesso e completare l’elenco dei centisti all’Istituto “Ettore Majorana”, con le 4 classi mancanti. Hanno conseguito 100/100 e lode: Francesco Foti, Massimiliano Maio, Caterina Aurora Bombara, Giuseppe Calapà, Anna De Mariano e Luca Pio Napoli, invece hanno chiuso con il risultato di 100/100: Gaia Pia Catena Lo Schiavo, Fabio Polito, Marika Zazzera, Annalisa Fumia, Caterina Fumia, Sharon Munafò, Benedetta Maria La Malfa, Fabrizio Emanuele Piperno, Alessandro Antonio Stracuzzi, Federica Tuttocuore, Santi Alacqua, Christian Manna, Morgan Martinez, Alessio Picciolo, Emanuele Giuseppe Pino e Giulia Saja.

Quindi in totale all’Istituto “Majorana”, nelle 14 classi, hanno chiuso la maturità 57 centisti, di cui 19 con lode.

Situazione piuttosto complessa all’Istituto d’Istruzione Superiore “Renato Guttuso”, dove, mancando ancora l’esito di una classe, nella sede di via Risorgimento licenziata con 100/100 e lode Giusy Abate, mentre 100 è stato attribuito a: Melania Accetta, Roberta Costa, Francesco Guidara, Noemi Macaluso, Luca Orsini, Jacopo Palermo, Leandro Sottile, Christian Cicero, Marina Locantro ed Angela Polito. Mancano i risultati dei plessi di via XX Luglio e Gramsci, dove le commissioni sono ancora impegnate nelle interrogazioni, per cui –come riferitoci dalla Dirigente Delfina Guidaldi – l’esito finale si potrebbe avere all’inizio della prossima settimana.

Al Liceo Scientifico si attende ancora l’esito dell’ultima classe, mentre sono più lunghi i tempi di attesa per il Classico e il Linguistico, dove – hanno fatto sapere – gli orali sono iniziati un po’ in ritardo e procedono pertanto ancora le interrogazioni dei commissari degli esami di maturità.

Infine, ancora una classe mancante all’Istituto “Leonardo da Vinci”, ma arriva il commento della dirigente Stefania Scolaro che manifesta grande soddisfazione per gli esiti dell’esame di Stato che ha fatto registrare ben 27 “centisti”, tra cui 8 “Cento e Lode”.

Un risultato brillante, che rappresenta per i neodiplomati un’occasione preziosa di crescita e maturazione personale, a conferma del dinamismo didattico e progettuale di un istituto in forte crescita, impegnato costantemente nell’innovazione di un’offerta formativa moderna e professionalizzante.

Soddisfatto anche il preside del “Majorana”, Bruno Castrovinci visto che la scuola da lui diretta ha ottenuto 57 cento, 19 dei quali con la menzione di lode, per gli allievi, freschi diplomati alla maturità, cui va sommata l’alta percentuale di alunni che hanno chiuso il percorso di studi con una votazione superiore a 90/100.