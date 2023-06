Messina, avviate in città e provincia le prevendite per lo Street Fish di Capo Peloro

La collaudata macchina organizzativa di ‘Eventivamente’ del ‘Messina Street Fish 2023’, versione estiva del ‘Messina Street Food Fest’ è all’opera per allestire il village a Capo Peloro, di fronte lo scenario mitico dello Stretto, tra Scilla e Cariddi, e per mettere a punto tutti gli aspetti organizzativi prima dell’inizio previsto per giovedì 22 giugno. Quasi tutto pronto per accogliere coloro che sceglieranno un fine settimana da passare con ‘Tanto Street nello Stretto’: lo slogan è nato sui social e lanciato in un video, grazie alla collaborazione di tre simpatici anziani del borgo marinaro di Faro e che molti, in questi giorni, stanno provando a postare su Facebook e Instragram, interpretandolo in modo personale.

Prevendite già aperte

Intanto sul fronte organizzativo sono già aperte le prevendite in 13 punti vendita, 10 in centro e a Nord e Sud di Messina, due in provincia. Zona Nord (Gelateria Giuseppe Arena, Pitoneria Portella, Sacom srl; in centro: Polpettaland, Bar Astoria, Panificio focacceria Francesco Arena, The king of meat, Coppedé gelateria siciliana, La Matta. Zona Sud: Pasticceria Salvà, Basilicò e in provincia, presso la Trattoria Nereo a Patti e ad Oliveri da Emiro oro nero dei Nebrodi.

“Sono 35 gli operatori che parteciperanno all’evento e 7 i beverage point, e sono loro stessi l’anima e l’organizzazione insieme a noi”, ricorda Alberto Palella, ideatore dell’evento e amministratore di ‘Eventivamente’. Voglio ringraziare quelli che si sono resi disponibili per la prevendita – osserva - in modo da ricalcare quanto abbiamo sperimentato lo scorso ottobre e che ha evitato confusione e file alle casse durante i giorni del ‘Messina Street Food Fest. Devo aggiungere – conclude il founder messinese – che gli allestitori e gli operatori che arrivano dal resto della Sicilia, appena giunti a Capo Peloro rimangono rapiti dalla bellezza unica al mondo della location e se ne innamorano”.

Tanta musica

Non mancherà, infine, la musica fino a tarda notte, con 8 band live e 7 dj, in questa occasione di fronte al mare e sotto le stelle con lo spirito allegro e conviviale che, dal 2017, caratterizza il format originale e, al tempo pionieristico, dedicato al meglio dello street food.

Il ‘Messina Street Fish’ si concluderà domenica 25 giugno.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Messina, della Camera di Commercio, dell’Università di Messina, con visitME, il portale di turismo e cultura della città, promosso dal Comune e grazie al supporto di sponsor privati.