Taormina "passerella" per la collezione mare di Giorgio Armani

Un evento speciale, di alto livello, a Taormina, dove nelle scorse ore è approdata la collezione primavera-estate 2023 di Giorgio Armani Mare. Stile, classe ed eleganza protagonisti presso Parisi Woman Boutique, in Corso Umberto. La Perla dello Ionio, inserita tra le più prestigiose città e rinomate mete turistiche in Europa e Asia, è stata scelta per una tappa internazionale della collezione del “Re del Mondo”.

Dopo l’esordio in Costa Smeralda, il viaggio, che prevede una serie di appuntamenti nelle più rinomate boutique marine e nelle attività dedicate presso i pop up, è arrivato ora a Taormina, offrendo così la straordinaria opportunità di vivere un’esperienza unica. Armani è approdato a Taormina con un evento seguito e curato da mesi da Pancrazio e Salvatore Parisi (figli del cavaliere Franco Parisi, storico volto dell'imprenditoria locale e per tanti anni alla guida di una realtà leader nel settore della moda in questo territorio)

Armani a Taormina grazie alla famiglia Parisi e al gruppo dell'imprenditore Mario Dell’Oglio: così la Perla dello Jonio si conferma set d'eccezione del lusso, tra le poche e privilegiate città al mondo ad aver ospitato un pop up store per la presentazione della collezione Giorgio Armani Mare.

