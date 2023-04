TEDx Messina 2023, tra seconde chance e arte Kintsugi: l'evento alla Stazione Centrale

Il TEDx Messina 2023, in programma questo pomeriggio a Messina (dalle 14:30) presso la Corte Ulisse nella Stazione Centrale, invita a farsi ispirare dai racconti sul palco di chi ha avuto una seconda chance, grazie alla quale ha cambiato radicalmente la propria esistenza.

L’evento, che vede Rete Ferroviaria Italiana come main partner, prende spunto dal Kintsugi, l’arte di riparare con l’oro gli oggetti rotti, dando loro nuova forma, fortificandoli e abbellendoli. In altre parole, rendendoli unici. Questa filosofia giapponese porta a conferire nuovo valore alle cicatrici, piccole o grandi che siano, che spesso danno il là alle svolte. Solo guardando da una prospettiva diversa quei segni che ci portiamo e ci porteremo dietro per sempre, che fanno parte di noi inesorabilmente, saremo in grado di migliorare tanto chi siamo quanto quel che facciamo. E ciò vale non solo per le singole individualità, ma anche a livello collettivo: l’unica condizione per le società e i territori per continuare a vivere, è superare le avversità che si incontrano nel corso della propria storia.

RFI AL FIANCO DI TEDX MESSINA

La società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS ha supportato l’organizzazione dell’iniziativa mettendo a disposizione i locali di Messina Centrale, a dimostrazione del proprio impegno a favore di cultura, innovazione e creatività. Ambiti considerati motori della crescita del Paese che possono trovare una nuova casa proprio nelle stazioni, non più solo luoghi di accesso al sistema ferroviario, ma sempre più con un ulteriore veste di spazi per eventi, confronti, ideazione e scambio di visioni. Messina Centrale, in particolare, sarà presto interessata da interventi sul piano architettonico e strutturale finanziati con fondi del PNRR. L’obiettivo è migliorare le connessioni ferro-nave a vantaggio della continuità territoriale nello Stretto e l’accessibilità al servizio ferroviario. La Corte Ulisse, al suo interno, si propone già a partire dal TEDx come amplificatore di idee, non un punto di transito per i passeggeri, ma un luogo in cui iniziare a costruire ciò che si potrebbe definire, prendendo in prestito il claim della campagna istituzionale che accompagna il Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo FS, “un tempo nuovo”.

COS’È IL TED?

Il TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un tipo di conferenza ormai diffuso in tutto il mondo. Nato negli Stati Uniti, ha l’obiettivo di condividere “idee che meritano di essere diffuse”. Il format prevede il racconto di pensatori e innovatori a cui è chiesto di non oltrepassare i 18 minuti e si è ampliato dai confini americani grazie a un programma di eventi locali, denominati TEDx, con una “x” che sta a significare un’organizzazione indipendente.

TEDX MESSINA, GLI OSPITI

Gli speaker che interverranno al TEDxMessina saranno l’imprenditrice e CEO di ReStore Barbara Labate, l’atleta e ambasciatrice nazionale per il sitting volley Nadia Bala, il giornalista, scrittore e storyteller Francesco Musolino, lo street artist Andrea Sposari, l’attrice, autrice, conduttrice e creator Federica Cacciola, l’advocate del mondo startup Gianmarco Carnovale, l’avvocata responsabile della circoscrizione Sicilia di Amnesty International Chiara Di Maria, il diplomatico europeo e analista in affari internazionali Giuseppe Famà, il CEO di Le Greenhouse Antonio Lancellotta e l’ideatrice della campagna Posto Occupato Maria Andaloro.

© Riproduzione riservata