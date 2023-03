Settimana Santa a Messina: riti, orari e disposizioni viabilità

Con la benedizione delle Palme e dei rami d’ulivo in piazza Duomo e la celebrazione in Cattedrale presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla domenica alle 10,30, iniziano i riti della Settimana Santa.

Giovedì 6 aprile alle 10 in Duomo, l’arcivescovo presiederà la tradizionale messa crismale - concelebrata dal vescovo ausiliare - nella quale i sacerdoti dell’arcidiocesi rinnovano le promesse del loro ministero e vengono benedetti l’olio dei Catecumeni, l’olio degli Infermi e il Sacro Crisma. Lo stesso rito si terrà nella concattedrale di S. Bartolomeo a Lipari due giorni prima, martedì 4 aprile alle 18, con la partecipazione dei sacerdoti e delle comunità delle Isole Eolie. Il Triduo pasquale si aprirà con la messa “in Coena Domini” del giovedì santo e il rito della lavanda dei piedi presieduta alle 18,30 dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, al termine della quale sarà portato in processione all’interno della Cattedrale il SS. Sacramento fino all’altare della reposizione; dalle 23 a mezzanotte ci sarà l’adorazione eucaristica. Mons. Accolla presiederà la stessa celebrazione a S. Domenica Vittoria, al confine dell’arcidiocesi.

Venerdì santo alle 17,30 sarà l’arcivescovo a presiedere l’azione liturgica con la proclamazione del Passio, lo svelamento e adorazione della Croce e la distribuzione della Comunione; quindi, insieme ai sacerdoti, si unirà alla secolare processione delle Barette, che partirà alle 18 dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via 24 Maggio.

Sabato 8 aprile alle 22,30 il presule presiederà la veglia pasquale, durante la quale amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana a cinque catecumeni. Domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, alle 10,30 in Cattedrale il solenne pontificale presieduto da mons. Cesare Di Pietro, alla presenza delle massime autorità civili e militari; le altre messe saranno alle 8,30 - 12,15 - 18. Mons. Accolla celebrerà la messa di Pasqua con la comunità del Duomo di S. Stefano Protomartire a Milazzo.

Venerdì 7 aprile alle 20,30 anche a Bordonaro ci sarà la presentazione delle varette e alle 21 la rappresentazione della via Crucis vivente. Domenica di Pasqua si svolgerà la tradizionale Festa degli Spampanati: alle 7,30 la partenza del corteo dalla chiesa della Mercede in via Tommaso Cannizzaro, alle 10,15 a piazza Duomo l’incontro tra Maria e Gesù Risorto. Stasera alle 21 l’arcivescovo presiederà la Via Crucis itinerante dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via 24 maggio al monastero di Montevergine presieduta dall’arcivescovo.

Viabilità: ecco cosa cambia

Il Servizio Mobilità Urbana ha disposto, in occasione dello svolgimento corteo, l’interdizione al transito veicolare delle strade interessate limitatamente al passaggio dello stesso. Per ragioni viabili è stato disposto venerdì 31, dalle ore 19 alle 24, il divieto di sosta con zona rimozione coatta su entrambi i lati di via 24 Maggio, per un tratto di 30 metri, antistante la Chiesa di Sant’Eustochia.

Gli altri provvedimenti riguardano l’interdizione al transito veicolare delle strade limitatamente al passaggio, in coincidenza della processione della Via Crucis, dalla parrocchia Santa Maria di Gesù Inferiore a Provinciale, dalle ore 8.30 di venerdì 31; dalla parrocchia SS. Annunziata di Camaro san Luigi, dalle 18.30 di venerdì 31 e dalle 10 di domenica 2 aprile; della processione della domenica delle Palme, con partenza alle 9.30 da Piazza San Vincenzo di domenica 2 aprile e arrivo alle 10.15 alla chiesa di San Giuliano; sempre domenica 2 aprile, con partenza dalla via Marco Polo alle 8.45 e arrivo alle 10, per la processione delle Palme della parrocchia S.M. Immacolata di Contesse, e venerdì 7 la processione della Via Crucis del Venerdì Santo, dalle 20 alle 23 con partenza da via Marco Polo; venerdì 31 per la processione della Via Crucis con partenza alle 19 dalla chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia del CEP in via Livatino, domenica 2 aprile, con partenza alle 11 da via dei Gelsomini, per la domenica delle Palme, e venerdì 7, per la Via Crucis, con partenza dalle 18.30 dalla chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia; venerdì 31 per la Via Crucis, con partenza alle ore 16.30 dalla Chiesa parrocchiale di Santa Eustochia; venerdì 7, per la processione delle Barette, con partenza alle ore 18 dalla Chiesa di San Paolino Vescovo in Mili Marina.

