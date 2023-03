S. Agata Militello, studenti in aula per imparare una vita... modello

Lo hanno accolto con un’autentica ovazione, tra i simboli di maggior tendenza tra teenager di tutta Italia, ma al Liceo “Sciascia Fermi” di S. Agata Militello, Fabio Mancini, 35enne modello di fama internazionale ha lanciato un messaggio che va oltre il mondo delle passerelle e dei social influencer.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dal consiglio europeo “Friends of Europe”, con sede a Bruxelles, che da vent’anni propone nuove idee sul futuro dell’Europa, organizza dibattiti e realizza studi approfonditi su tematiche giovanili.

«Essere qua oggi per me è un grande orgoglio ed una responsabilità - ha detto Mancini -. Di solito il mondo patinato della moda è visto come qualcosa di perfetto ed irraggiungibile, ma oggi voglio dire ai ragazzi che arrivare a certi livelli è sempre complicato e deve esserci dietro tanto lavoro per cui se non si hanno dei princìpi, dei valori e delle tradizioni difficilmente si riesce a raggiungere il successo. Ognuno di noi ha un grande ruolo nella società di oggi - ha aggiunto - ed attraverso i social tutti siamo a nostro modo influencer. L’importante per me è lanciare dei messaggi positivi in una realtà dove purtroppo spesso gli esempi sono sbagliati».

Grande partecipazione all’evento, presente anche il sindaco Bruno Mancuso, per gli studenti dell’istituto santagatese guidato dalla dirigente Maria Larissa Bollaci.

