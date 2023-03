"Camminare i Peloritani": tutto pronto per l'11° edizione

Sono trascorsi undici anni dall’inaugurazione del Cammino dedicato al beato Pier Giorgio Frassati, l’itinerario naturalistico spirituale all’interno della via Francigena dell’area peloritana promosso da “Camminare i Peloritani” e dedicato a “l’uomo dalle otto beatitudini” come lo aveva definito Giovanni Paolo II, che aveva fatto della passione per la montagna un dono di grazia. Si tratta di una delle iniziative di punta dell’associazione presieduta da Pasquale D’Andrea - in collaborazione con la rassegna diocesana “Armonie dello Spirito” coordinata da don Giovanni Lombardo, la Cooperativa di comunità “Valli basiliane”, i religiosi del Terz’ordine Francescano di Calvaruso e il patrocinio dell’Università degli Studi di Messina - finalizzata alla conoscenza e fruizione di una porzione dei monti Peloritani, con il suo ricco patrimonio paesaggistico, storico, culturale e religioso. Si svolgerà domani l’undicesima edizione del cammino, con partenza prevista alle 8 da Puntale Ferraro sui Colli S. Rizzo e arrivo alla stele votiva dell’Ecce Homo presso il santuario di Calvaruso.

Il percorso lungo 17,6 chilometri, che rientra nella rete delle “Vie Sacre di Sicilia”, si snoda lungo antichi sentieri di pellegrinaggio della catena montuosa attraversando un tratto della via Francigena, della Regia Posta e dei Pellegrini, all’interno di una splendida vallata caratterizzata da bosco misto e macchia mediterranea, con alcuni punti panoramici particolarmente suggestivi quali l’affaccio sul mar Tirreno e sulle aree di Musolino e Ziriò. L’iniziativa è patrocinata dall’Università degli Studi di Messina che, attraverso il delegato del rettore per il Turismo il prof. Filippo Grasso, continua a sostenere la progettualità dell’associazione. “Assieme alle altre esperienze di turismo religioso - afferma Grasso - che sublimano il binomio spiritualità/cultura ecologica, questo itinerario religioso a passo lento consente di rafforzare la rete dei cammini locali attraverso un tavolo di lavoro permanente, per intercettare la crescente domanda di un’offerta turistica sostenibile, valorizzando le peculiarità ambientali e enogastronomiche delle comunità dei casali Peloritani, depositarie d’importanti tradizioni”. Per tutte le info e le modalità di partecipazione al Cammino Frassati è possibile consultare il sito web www.camminarepeloritani.it

