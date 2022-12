Messina, al Gdshow di Natale sbarca la comicità di casa

Musica, sì. E solidarietà, certo. Ma il Gdshow di Natale, in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina la sera del 14 dicembre (lo spettacolo è già sold out, gli incassi saranno devoluti in beneficenza alla mensa di S. Antonio) accenderà anche l'insegna della comicità. Al fianco di Salvo La Rosa, conduttore della serata con Chiara Esposito, ci saranno infatti gli amici di sempre Enrico Guarneri, Giuseppe Castiglia e Manfredi Di Liberto.

La Rosa li ospiterà sul palco con Nino Frassica, che in città gioca in casa; Mario Biondi, che con Messina ha un rapporto speciale e il giovane Lda, per l'ex di Amici tra i Big del prossimo Sanremo sarà prima esibizione sullo Stretto.

Enrico "Litterio" Guarneri che intanto, oltre ad essere nelle sale siciliane dal 7 dicembre con "I Buonisti" (protagonista di una storia - per la regia di Salvo Grasso - dal cast totalmente isolano che trama tra la morale e il grottesco, tra etica e comicità), anche per la stagione in corso sarà presente su tutti i canali tv (Rtp e Tgs) e digitali di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia con la nuova edizione di "Le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa". Senza trascurare l'amore per il suo Teatro Abc, dove è tutt'ora impegnato ne "La Roba" di Giovanni Verga.

