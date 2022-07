Milazzo, premiati due atleti: il pallavolista Daniele Sottile e apneista Alessia Zecchini

Due riconoscimenti ad atleti che si sono distinti nelle rispettive specialità sportive sono state consegnate questa mattina dal sindaco Pippo Midili e dall’assessore allo sport Nicosia a palazzo dell’Aquila.

A ricevere il riconoscimento il pallavolista Daniele Sottile, milazzese che quest’anno ha vinto lo scudetto con la società marchigiana Lube, ultimo tassello di una carriera straordinaria nella quale ha conquistato la medaglia d'argento alla Coppa del Mondo del 2015 e quella di bronzo al campionato europeo con la Nazionale italiana e poi anche la medaglia d'argento ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio De Janeiro. Ad accompagnarlo, la prof. Gabriella Barresi, rappresentante della società milazzese “Nino Romano”.

L’altro premio è invece andato ad Alessia Zecchini, apneista romana che a Milazzo nel 2017 ha realizzato il record del mondo in apnea dinamica senza attrezzi (DNF) con 181 metri e che spesso sceglie le acque della città del Capo per i suoi allenamenti grazie anche all’amicizia con il biologo Carmelo Isgrò. E in questi giorni si sta preparando nel mare di Milazzo al campionato del mondo in pro-gramma in autunno in Turchia.

Ai due campioni il sindaco Midili, l’assessore allo sport Nicosia e il presidente dell’Area marina protetta, Giovanni Mangano, hanno consegnato delle targhe e uno scarabeo in argento realizzato dall’orafo milazzese Antonello Piccione.

