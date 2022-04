Milazzo, al MuMa la "City Nature Challenge". Si comincia domani

Il “MuMa” Milazzo sarà per la seconda volta l’organizzatore cittadino dell’evento di Citizen Science “City Nature Challenge” che si svolge a cadenza annuale a partire dal 2016. Ideata dai team di Citizen Science del Museo di Storia Naturale della Contea di Los Angeles (Lila Higgins) e dell’Accademia delle Scienze della California (Alison Young), la “City Nature Challenge” si basa su una competizione amichevole internazionale, che coinvolge i cittadini nel trovare e documentare piante e animali allo stato selvatico all’interno della propria città.

Domani alle 16 nella sede del museo all’interno della Cittadella Fortificata, sarà presentato nel dettaglio l’evento che prenderà ufficialmente il via il 29 Aprile, fino al 2 maggio. La città di Milazzo, alla sua prima partecipazione nella “City Nature Challenge 2021”, si è distinta tra le città italiane per numero di osservazioni e di ‘Cittadini Scienziati’ partecipanti, con importanti risultati.

Gli organizzatori per la seconda edizione, chiamano a raccolta tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa scientifica con l’obiettivo di registrare il maggior numero di osservazioni naturalistiche di flora e fauna selvatica. Un’ occasione – afferma Carmelo Isgrò - per raccogliere informazioni sulla biodiversità locale e mondiale, messe a disposizione di esperti e studiosi per aiutarli a monitorare e comprendere lo stato di salute dell’ambiente. La partecipazione è totalmente gratuita e semplicissima e sono previsti dei premi perni partecipanti che si distingueranno durante lo svolgimento dell’evento per il numero di osservazioni naturalistiche effettuate e per il numero di specie identificate.

