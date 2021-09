Stromboli: è morta Iside, l'asinello-taxi diventato simbolo del borgo di Ginostra

Da questa mattina Ginostra, la minuscola frazione dell' isola di Stromboli, non è più la stessa. Un velo di tristezza accompagna i suoi abitanti per l'improvvisa ed inaspettata scomparsa di Iside, l' asinello taxi del borgo. Iside per oltre un decennio si è occupata di trasportare merci e bagagli dal porto al centro abitato di Ginostra, era diventato un simbolo per l'intera comunità e un' attrattiva per i turisti e le televisioni di tutto il mondo che venivano apposta per filmarla e fotografarla.

