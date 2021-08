Concorso Best Beach, il lido Baiadèra di Oliveri vince il primo posto nella categoria “Best Italian Beach”

Il lido Baiadèra di Oliveri vince il primo posto nella categoria “Best Italian Beach” nel concorso Best Beach, considerato un oscar in fatto di stabilimenti balneari. Il lido Baiadèra, gestito da Francesco Scardino, ha condiviso il podio con Cala San Giovanni di Polignano (Puglia), arrivato secondo e il lido Aloha Beach di Follonica (Toscana) al terzo posto. Il primo premio in assoluto è andato al lido Singita di Fregene. Il 14 ottobre a Rimini si svolgerà la cerimonia di premiazione nel salone internazionale del settore beach & outdoor. I voti per la categoria “Best Italian Beach” sono stati aggiudicati da una giuria di esperti del settore e dal pubblico; lido Baiadèra ha ricevuto ben 18.891 voti, ottenendo per il secondo anno consecutivo una grande vittoria, un fiore all’occhiello per il turismo del paese.

