In Sicilia per sposarsi, il settore wedding riparte da Taormina

I matrimoni in Sicilia ripartono da Taormina. La presidentessa del Consiglio comunale di Taormina, Lucia Gaberscek, e l’assessore al Turismo, Andrea Carpita, ieri mattina a Palazzo Duchi di Santo Stefano, hanno incontrato alcune tra le destination e luxury wedding planners più influenti d’Italia, nell’ambito del progetto “Dreaming of Sicily by Italy Inspires”, ideato da Andrea Naar Alba e che mira a valorizzare la Sicilia come luxury wedding destination attraverso partnership con aziende ed eccellenze siciliane capaci di influire positivamente sullo sviluppo turistico dell’isola e sulla sua reputazione nel mondo. Dopo il successo ottenuto per altre destinazioni, la terza edizione di “Italy Inspires” ha posto al centro la Sicilia. Per l’occasione due noti alberghi della città hanno ospitato dodici influenti destination e luxury wedding planners, che sono state guidate in un percorso sensoriale e culturale. Nel corso delle tre giornate, hanno potuto esplorare alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola, da Taormina al vulcano Etna.

