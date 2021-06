Memedical, parte da Messina la satira in camice bianco

Quando è stato fondato, il 19 marzo 2020, era un piccolo gruppo Facebook con un paio di amici medici di Messina. Oggi “Memedical” conta oltre 56mila camici bianchi iscritti di tutta Italia e anche stranieri. L’idea di creare un gruppo di vignette satiriche “Meme” fatte da e per i medici è stata del dott. Nicola Gambadoro, messinese di Spadafora, specialista in Medicina interna che lavora all’ospedale di Milazzo. Gambadoro, in piena pandemia, quando ovunque si parlava soltanto di coronavirus e i medici erano fortemente sotto pressione, ha pensato di creare uno spazio social privato dove fosse vietato parlare di Covid e il cui unico fine fosse quello di concedersi momenti di svago tra colleghi.

«Pensavo che sarei stato criticato e soprattutto che non sarei stato capito – racconta –. In un momento buio come quello che abbiamo vissuto a marzo dello scorso anno, temevo che questo gruppo potesse essere visto come una iniziativa irriverente e inopportuna visti i problemi che la sanità stava affrontando. In quel periodo esisteva già un gruppo importante per discutere di covid condividendo le proprie esperienze e conoscenze.

Mancava, invece, uno spazio di “evasione” per noi medici che passavamo le giornate in corsia convivendo con il rischio. E devo dire che, tranne poche eccezioni, tantissimi colleghi hanno colto lo spirito semplicemente ironico e autoironico del gruppo». In poco tempo “Memedical”, frequentato soprattutto da medici appartenenti alla categoria dei millennials, è diventato un vero e proprio fenomeno social. Non solo il fondatore, ma anche i primi amministratori del gruppo, che parte appunto da Messina, sono siciliani: Claudia De Francesco, geriatra; Martina Caruso, oncologa; Vito Pipitone, cardiologo; Christian Ferro, geriatra; e Mimmo Terrizzi, chimico.

