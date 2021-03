La Scuola Savio di Messina ospite di Caterpillar su Rai Radio2

Gli alunni della classe 3° primaria della Scuola Savio di Messina hanno partecipato alla Giornata "M'Illumino di Meno", evento dedicato al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, lanciato da Caterpillar e RaiRadio2 nel 2005.

Ieri, 25 marzo, la puntata dedicata al “Salto di Specie” - l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere - ha visto protagonisti anche i piccoli alunni messinesi della storica scuola salesiana, sita in Via Lenzi.

Guidati dalla Maestra Giulia Cacciola, i bimbi hanno registrato uno spot audio, mandato in onda in occasione della Giornata "M'Illumino di meno"!

I conduttori di Caterpillar, Massimo Cirri e Sara Zambotti, hanno intervistato la Responsabile Progetti della scuola, prof.ssa Annagiulia Pellizzotto, che ha raccontato delle esperienze degli alunni del Savio e degli ampi spazi all'aperto di cui possono ogni giorno fruire. Dalle lezioni in cortile alla mensa KM 0, la scuola messinese e i suoi alunni hanno meritato il plauso degli speaker radiofonici che entusiasti hanno voluto complimentarsi con le insegnanti.

È possibile riascoltare la puntata (al minuto 1:13:58)

