Elisa e Federica, le gemelle di Patti alla conquista di Dubai

Originarie di Patti, Federica ed Elisa Di Santo, sono due gemelle 31enni, che amano girare il mondo e che da qualche anno vivono nella splendida Dubai. Proprio in questa magica città, presto porteranno anche un pezzo della loro Sicilia, dando vita ad una attività che produce gioielli, realizzati a mano in pietre e oro, con l'antica tecnica del chiacchierino ad uncinetto, un'arte che è stata tramandata loro dalla nonna. «Purtroppo, la pandemia ha un po' rallentato il progetto - raccontato Elisa - ma stiamo finendo tutte le pratiche necessarie per registrare la società qui a Dubai».

«L'idea è nata quasi per caso - aggiunge Federica - quando indossavamo i pezzi che nostra nonna creava per noi, molti amici ne rimanevano affascinati e ci chiedevano dove poterli acquistare. Così abbiamo deciso di avviare questo business». La scelta di lasciare la loro terra d'origine è maturata dopo il liceo, quando si sono trasferite a Milano per studiare Relazioni commerciali internazionali. Poi per un periodo, le loro strade si sono divise. Federica è andata a Shanghai, specializzandosi in “Chinese Language and Business Investments in China” e successivamente a Sidney e ad Hong Kong, dove ha insegnato italiano e inglese come tutor privato. Elisa invece, ha seguito un master in “International Management” all'Università Cattolica, facendo poi lo stage in Qatar. «Proprio in quell'occasione - ricorda quest'ultima - sono stata a Dubai per un weekend e me ne sono innamorata, scegliendo di trascorrere un anno sabbatico lì».

In seguito, partecipando alle selezioni di Emirates Airlines, Elisa è stata assunta come hostess: «È stata un esperienza incredibile, ho viaggiato tantissimo, poi ho raggiunto mia sorella, che nel frattempo si era trasferita a Londra». Infine, entrambe hanno deciso di vivere a Dubai e di dedicarsi esclusivamente all'attività di gioielli fatti a mano.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE