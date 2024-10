Salvatore Morabito, il restauratore che ridà nuova vita a ottoni e fiati a Messina

A lui si rivolgono musicisti che si esibiscono nei teatri nazionali e internazionali e di recente ha restaurato anche uno strumento proveniente dalla Lituania. «La mia passione per la riparazione e il restauro di strumenti musicali – ha detto Salvatore Morabito – è nata quando avevo 14 anni. Ho cominciato facendo l’apprendista in un noto negozio di Messina e poi, con il passare degli anni, questo desiderio di migliorarmi è cresciuto.

Una passione nata nell’adolescenza che poi si è trasformata in una vera e propria professione, quella di Salvatore Morabito , tanto che da oltre 50 anni con abilità, pazienza e precisione si dedica alla riparazione e al restauro di strumenti musicali a fiato . Siamo stati nel laboratorio Morabito Fiati cooperativa sociale onlus, dove il signor Salvatore ripara con grande meticolosità e impegno gli strumenti musicali a fiato che si dividono in due grandi categorie: i legni, che comprendono le ance semplici e doppie, e gli ottoni . Una professione estremamente delicata poiché ogni piccolo dettaglio nella riparazione dello strumento fa la differenza consentendo al concertista di esprimersi ai massimi livelli. Del resto Messina ha sempre vantato questa pratica e Salvatore Morabito ne è un degno continuatore, tanto che è uno dei pochissimi riparatori di strumenti a fiato del Sud d’Italia.

Per sistemare uno strumento musicale a fiato occorre molto tempo e non si può neanche quantificare quanto impegno bisogna impiegare poiché ogni lavoro è diverso e dipende anche moltissimo dal tipo di intervento che bisogna effettuare. Sicuramente riparare gli strumenti mi ha dato moltissime soddisfazioni – ha aggiunto – anche perché sono riuscito a farmi conoscere non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa». Nel laboratorio artigiano, che ospita per la riparazione un numero sempre diverso di strumenti a fiato, gli interventi sono dedicati alla revisione parziale o totale, argentatura e lucidatura, fino alla ricostruzione di piccole parti o alla esecuzione di modifiche estetiche o strutturali ma anche personalizzazioni. Un mondo affascinante e poco conosciuto dove possono essere ammirati tutti gli strumenti del mestiere grazie ai quali vengono riportati in vita strumenti che costituiscono veri e propri pezzi di storia.