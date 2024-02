Marco De Vincenzo, il designer di Messina che ha ideato gli abiti di Angelina Mango: "Ha una personalità pazzesca"

Il day after? Telefono che squilla in continuazione e pasta al forno da gustare nella sua dimora romana per omaggiare la Sicilia. Marco De Vincenzo, classe 1978, designer e direttore creativo di Etro, che vanta una lunga carriera con Fendi e collaborazioni con artisti di livello internazionale, è come se avesse vinto anche lui la 74esima edizione del Festival di Sanremo, considerando che ha ideato gli abiti di Angelina Mango. Rendendo ancora più esplosiva "La Noia":«Sanremo – dice in premessa – è un posto magico che rende partecipi tutto il Paese e anche la nostra città. Messina mi sta pensando e sono orgoglioso. Del resto per me è casa. I miei genitori vivono ancora lì e la Gazzetta del Sud del resto è il nostro quotidiano».

Il giorno della partenza

Eppure, il giorno dei bagagli Marco lo ricorda come se fosse ieri. In valigia aveva un sogno da custodire e in testa il suo estro creativo che sfogava da bambino, già a 5 anni, con un foglio bianco e una matita. Mentre tra le mura domestiche mamma Santina e papà Vincenzo sgranavano gli occhi in segno di stupore per quel figlioletto timido e introverso, ma con un' anima vibrante e scalpitante. Rappresentazione che sembra difficile immaginare sentendolo parlare : «Nascere al Sud – racconta – non deve porre dei limiti perché se no è facile arrendersi in partenza. Ho frequentato il liceo la farina con la mia amica Nadia Terranova e la moda è arrivata durante l'adolescenza. I miei hanno sempre supportato il mio dono senza forzarmi. Hanno visto queste scintille sperando forse che si spegnessero perché il sogno era grande e significava andar via. E così fu. A 18 anni presi un treno notturno dalla stazione centrale tra lacrime e mille mancanze e i primi tempi approfittavo di ogni scusa per tornare».