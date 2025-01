Ospedale di Taormina, nuovi parcheggi e un’elipista: l’Asp adesso sembra fare sul serio

Un parcheggio multipiano e una superficie per gli elicotteri. Due opere fondamentali per l’ospedale di Taormina, di cui si parla da anni ma senza arrivare a risultati concreti.

Adesso l’Azienda sanitaria provinciale ha impresso nuovo slancio e per raggiungere l’obiettivo punta alle risorse comunitarie per trasformare in realtà un’idea finora rimasta solo sulla carta.

Il management aziendale ha infatti approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano con annessa elisuperficie a servizio del Distretto sanitario territoriale di Taormina, previsto nell’area del complesso ospedaliero “San Vincenzo” di contrada Sirina.

La direzione strategica dell’Asp ha infatti deciso di aderire a due bandi del Pr Sicilia 2021-2027-priorità 5 “Una Sicilia più inclusiva”, che hanno l’obiettivo di rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario, soprattutto in relazione all’adeguamento e al potenziamento del patrimonio infrastrutturale, anche consolidando una serie di misure attivate durante la crisi pandemica e ponendosi a corollario delle azioni di riforma delineate dal “Pnrr”. Ieri era l’ultimo giorno per la presentazione dell’istanza di finanziamento e, nei giorni scorsi, l’Asp ha affidato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica all’ing. Francesco Galazzo, di Pozzallo (Ragusa), per una spesa di 141.471 euro, affinché redigesse l’elaborato che prevede un costo complessivo di 3.333.333 euro, da approvare poi in linea tecnica e amministrativa, con l’obiettivo di indire la procedura di gara entro il prossimo mese di novembre.

Nelle more dell’approvazione del finanziamento da parte dell’assessorato regionale della Salute, l’Azienda sanitaria provinciale ha comunque previsto di farsi carico dell’onere economico per la realizzazione dei lavori a valere sul bilancio aziendale, salvo successiva compensazione con l’erogazione del finanziamento.

Un intervento che consentirebbe di migliorare ulteriormente la qualità dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, che oggi soffre la carenza di parcheggi anche alla luce dell’interdizione di un’area alle spalle della struttura, soggetta a crolli dal costone sovrastante, così come per l’atterraggio e il decollo degli elicotteri è necessario attualmente far riferimento all'area di Piano Porto, con il trasferimento in ambulanza, mentre una superficie adiacente all’ospedale ridurrebbe notevolmente i tempi di intervento. Nel 2019 era stata firmata una convenzione tra l'Asp di Messina e l'Ufficio speciale della Presidenza della Regione siciliana, che l’anno dopo aveva elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica da 26,5 milioni di euro per la realizzazione di due nuovi corpi, uno a monte e l'altro a valle, destinati a ospitare parcheggi (fino a 283 auto e 76 motocicli), nuovi servizi e una elisuperficie nel corpo a monte composto da sette piani.