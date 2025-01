Gennaio, mese della prevenzione del tumore al collo dell’utero. Le iniziative dell'ASP di Messina

Ogni anno nell’Unione Europea vengono diagnosticati circa 34.500 nuovi casi di tumore del collo dell’utero, con oltre 16.000 decessi. Questo tumore rappresenta il quinto più comune al mondo, ma la prevenzione e la diagnosi precoce possono ridurre drasticamente l'incidenza e la mortalità.

In occasione di gennaio, mese dedicato alla prevenzione del tumore al collo dell'utero, l’ASP di Messina ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione. Tra queste, gli Open Day nei Consultori e conferenze divulgative per informare sulle opportunità di prevenzione e screening.

Grazie agli sforzi del Centro Gestionale Screening, diretto dalla dr.ssa Rosaria Cuffari, e dell’UOS Screening del Cervicocarcinoma, guidata dal dr. Salvatore Paratore, le donne hanno accesso a programmi di prevenzione specifici. Per le 25-29enni è raccomandato il PAP test ogni 3 anni, mentre per le 30-64enni si effettua l’HPV-DNA test ogni 5 anni, un metodo più efficace per individuare precocemente lesioni precancerose.