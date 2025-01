Ospedale di Lipari, audizione di tre consiglieri comunali in commissione all'Ars

Audizione ieri mattina a Palermo di fronte alla Commissione Sanità dell’Ars, su invito del presidente Pippo Laccoto, per Gaetano Orto e Adolfo Sabatini (capigruppo delle due forze di minoranza in consiglio comunale a Lipari) e del presidente del consiglio comunale Nuccio Russo.

L’incontro ha avuto come oggetto le criticità dell’ospedale di Lipari, con particolare riferimento alla cronica carenza di medici. I tre hanno presentato un dettagliato documento contenente alcune richieste e proposte essenziali per migliorare le condizioni del presidio ospedaliero.

Orto, Sabatini e Russo, al termine dell’audizione, hanno diffuso un comunicato: «Pur consapevoli che molto resta ancora da fare, esprimiamo una cauta soddisfazione per i risultati ottenuti. Molte delle richieste contenute nel documento presentato sono state accolte, prevedendo interventi e iniziative mirate a potenziare il servizio sanitario dell’ospedale di Lipari e nelle isole minori».

Diversi, così come si evince dal comunicato, gli interventi che sarebbero stati garantiti. Si va dagli incentivi ai dirigenti medici che presteranno servizio a Lipari, i quali riceveranno un incarico di elevata professionalità, solitamente previsto dopo 15 anni di servizio, alla realizzazione di una foresteria destinata al personale sanitario. In questo senso sarà avviato un progetto per trasformare il vecchio ospedale situato sul Corso Vittorio Emanuele. I tre esponenti politici, nel loro documento, evidenziano, inoltre, che «è stata garantita da parte dell’assessore Giovanna Volo una spesa straordinaria e immediata di oltre 300.000 euro per strumenti diagnostici e varie apparecchiature richieste da tempo dal nostro ospedale».