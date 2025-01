Ospedale di Barcellona, rinviato al 16 gennaio il via ai trattamenti chemioterapici

Ad inaugurazione già avvenuta, lo scorso 20 dicembre, l’Unità operativa semplice di Oncologia medica, realizzata al quarto piano del Presidio ospedaliero Cutroni Zodda, tarderà ad effettuare le terapie chemioterapiche di prossimità, per l’attivazione delle quali si erano battute in prima persona le pazienti storiche di Milazzo e della Valle del Mela.

L’avvio delle attività terapeutiche, che in primo tempo erano state previste per domani, è stato posticipato, pare, al 16 gennaio. Non si conoscono ancora i motivi del rinvio. Finora l’Unità operativa di Oncologia medica ha somministrato semplice terapia orale. L’apertura del nuovo reparto aveva fatto ben sperare. Infatti, com’era stato annunciato dallo stesso direttore generale Giuseppe Cuccì, da gennaio avrebbe dovuta essere garantita ai pazienti che necessitano delle cure, anche la somministrazione di chemioterapie endovena. E, per questo, sono state allestite due sale che in tutto ospitano 8 postazioni dedicate ai pazienti oncologici che necessitano di sedute di chemio. Terapie limitate a soli trattamenti in day hospital. L’Unità operativa non effettuerà ricoveri, nonostante per essa il piano regionale preveda 6 posti letto. Un reparto, quello di Oncologia che già funzionava come un ambulatorio medico, nel quale finora non è stato mai ricoverato alcun paziente e, a quanto pare, nessuno sarà ricoverato, tanto che già se ne prevede la soppressione. Finora il presidio oncologico ha offerto prime visite, controlli, prescrizioni di terapie orali e consulenze per altri reparti.