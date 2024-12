Aumento dei casi di morbillo a Messina: appello alla vaccinazione dell’ASP

Un significativo incremento dei casi di morbillo è stato registrato nel 2024 in Italia, con un allarme particolare lanciato dalla provincia di Messina. Secondo i dati resi noti da Salvatore Sidoti, Direttore del Servizio di Prevenzione Epidemiologica e Medicina Preventiva dell’ASP di Messina, nel periodo compreso tra gennaio e novembre sono stati notificati 991 casi a livello nazionale, con un’incidenza di 18,3 casi per milione di abitanti. In Sicilia, l’incidenza è doppia rispetto alla media nazionale, con 35,3 casi per milione.

A Messina, il numero dei contagi dall’inizio dell’anno ammonta a 33, con un incremento particolarmente evidente negli ultimi mesi. “Nel solo mese di dicembre sono stati segnalati 12 nuovi casi, con un trend che potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane”, ha dichiarato Sidoti. La zona ionica della provincia è risultata la più colpita.