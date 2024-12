Patti, l'ospedale “Barone Romeo” eccellenza regionale per neonatologia e ginecologia

L’ospedale “Barone Romeo” di Patti si conferma un punto di riferimento nella sanità regionale, grazie ai risultati ottenuti dalle Unità Operative Complesse di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e Ostetricia e Ginecologia. Queste strutture, dirette rispettivamente dalla dott.ssa Caterina Cacace e dalla dott.ssa Lili Maria Klein, garantiscono assistenza specializzata lungo la fascia tirrenica da Messina a Palermo, anche in aree con difficoltà territoriali.

La TIN, con 10 posti letto attrezzati con tecnologie avanzate, gestisce neonati prematuri e con patologie complesse. È centro regionale per il Sistema di Trasporto dell’Emergenza Neonatale (STEN) ed è inserita in un programma di ammodernamento finanziato con 1,3 milioni di euro. Tra i premi ricevuti, spiccano il “Buonasanità” per il trasporto neonatale e un riconoscimento per la sinergia con l’Ostetricia.

Il reparto di Ostetricia, secondo punto nascita della provincia di Messina, ha registrato 10.000 nascite negli ultimi dieci anni, inclusi rari parti gemellari e quadrigemini. Offre servizi come corsi di accompagnamento alla nascita, allattamento e massaggio neonatale, oltre a un Baby Pit Stop per le mamme. È inoltre attivo nella prevenzione e diagnosi delle patologie femminili, in collaborazione con il Centro Screening regionale.