Rapporto Agenas, il “Barone Romeo” di Patti primo in Italia per tempestività d’intervento sugli infartuati

Nll’area cardiovascolare, alla voce angioplastica coronarica, la Sicilia si distingue in positivo grazie a un presidio che non ti aspetti: il Barone Romeo di Patti, l’ospedale che lo scorso agosto era finito sulla cronaca di tutta Italia per il caso della frattura al perone bloccata con le stecche, e che adesso, nelle 100 pagine del report, risulta prima struttura del Paese per tempestività di accesso (entro 90 minuti) alle cure degli infartuati, garantita a più dell’85% dei pazienti, seguita dai nosocomi di Treviso e Massa Carrara.

Giuseppe Ranieri Trimarchi, Giuseppe Cuccì e Giancarlo Niutta

Per riconoscere formalmente il merito per gli esiti raggiunti, il dott. Salvatore Garibaldi è stato ufficialmente invitato come ospite dalla Dirigenza Apicale dell’Agenas all’ incontro presso il Cnel di Roma. Molto entusiasti il direttore Sanitario Asp Giuseppe Ranieri Trimarchi, il direttore generale Asp Giuseppe Cuccì e il direttore amministrativo Asp Giancarlo Niutta

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato di Emodinamica dell’ospedale di Patti - spiega il direttore generale Giuseppe Cuccì - una grande performance che sottolinea l’ impegno dell’azienda in tutti gli ospedali provinciali per dare ai cittadini i migliori servizi in sanità”.