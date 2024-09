Messina, online il terzo numero del bollettino scientifico IRCCSinME

È online il terzo numero del bollettino scientifico IRCCSinME, il primo strumento di informazione e divulgazione scientifica dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" coordinato del direttore scientifico Angelo Quartarone coadiuvato da un comitato scientifico, che si propone di valorizzare e accrescere la massa critica di conoscenze, stimolando l’interesse e l’attenzione dei pazienti sulla ricerca scientifica. Il Bollettino, nato lo scorso mese di marzo, vuole essere un canale di comunicazione anche per gli operatori sanitari, orientati a promuovere e proteggere la salute in base alle evidenze scientifiche disponibili. IRCCSinME invita i ricercatori e il personale dell’assistenza a raccontare il proprio lavoro facendo della comunicazione/divulgazione uno strumento essenziale per la conoscenza e per diffondere la consapevolezza del valore del pensiero scientifico medico e della ricerca scientifica nel miglioramento degli standard sanitari. Nei precedenti due numeri ( marzo e giugno ) si è parlato rispettivamente di "Lesioni del midollo spinale ed il relativo utilizzo di tecnologie innovative nella riabilitazione" e di "Markers prognostici nei Disordini di Coscienza". In questo nuovo numero si parlerà di "ADHD: disturbo o opportunità?" e "Autismo: eterogeneità clinica ed interventi personalizzati". Per scaricare e consultare i numeri basta accedere al sito istituzionale www.irccsme.it e cliccare l'apposito banner in homepage.