Policlinico di Messina, innovazione in cardiologia: il monitoraggio del peacemaker avviene da remoto

Il personale medico monitora i dati inviati dai dispositivi impiantati direttamente attraverso una piattaforma digitale.

“Qualora il sistema rilevi malfunzionamenti, anomalie o atipicità - spiega il Prof. Dattilo - il medico riceve una segnalazione in breve tempo, non istantaneamente, consentendo di anticipare il controllo del paziente, valutare le condizioni cliniche ed evitare così complicazioni o situazioni di emergenza. È possibile così programmare controlli mirati dei devices ed effettuare interventi in maniera più funzionale ed efficiente”.

L’obiettivo è quello di offrire ad un numero sempre crescente di persone la possibilità di accedere a questa tecnologia, migliorando la qualità di vita, in primis abbattendo le barriere geografiche, e garantendo una maggiore sicurezza nella gestione di così delicate patologie cardiache.

I direttori del reparto di Cardiologia con Utic e della Uosd di cardiologia interventistica, rispettivamente il prof. Gianluca Di Bella e il prof. Antonio Micari, hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati raggiunti.