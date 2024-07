Messina, presentato “Podcast IRCCSinME – Pillole di Salute”: nuovi approcci tecnologici e terapeutici

Nella sede della direzione generale dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Via Salita Contino, presentato stamani il nuovo progetto denominato “Podcast IRCCSinME – Pillole di Salute”. L’iniziativa si unisce così al primo bollettino scientifico d’Istituto denominato “IRCCSinME”, che si propone di valorizzare e accrescere la massa critica di conoscenze, stimolando l’interesse e l’attenzione dei pazienti sulla ricerca scientifica.

IRCCSinME vuole essere un canale di comunicazione anche per gli operatori sanitari, orientati a promuovere e proteggere la salute in base alle evidenze scientifiche disponibili. IRCCSinME invita i ricercatori e il personale dell’assistenza a raccontare il proprio lavoro facendo della comunicazione/divulgazione uno strumento essenziale per la conoscenza e per diffondere la consapevolezza del valore del pensiero scientifico medico e della ricerca scientifica nel miglioramento degli standard sanitari.

Questi i principali obiettivi:

- creazione di uno spazio dedicato ai lavori dei ricercatori e degli operatori dell’IRCCS;

- promozione dei nuovi approcci tecnologici e terapeutici anche in forza all’Istituto;

- divulgazione del pensiero scientifico ai pazienti.

Il coordinamento delle attività è affidato al direttore scientifico Angelo Quartarone, coadiuvato da un comitato scientifico composto dai tre responsabili delle linee di ricerca dell’istituto, Rocco Salvatore Calabrò, Silvia Marino e Emanuela Mazzon. Stesura. Pubblicazione e divulgazione del bollettino scientifico sono curati da Antonio Vadalà, collaboratore professionale di ricerca sanitaria, assegnato all’area “attività di documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Commissario Straordinario del “Bonino Pulejo” Maurizio Lanza, che a margine della prima pubblicazione ha dichiarato: "Continuiamo ad andare avanti con forza e determinazione, nell’ambizioso progetto di crescita del nostro Istituto. Con il lancio del primo numero di IRCCSinME è stato tracciato un nuovo percorso di comunicazione interna ed esterna, consegnando uno spazio dedicato non solo a ricercatori e operatori sanitari, ma anche e soprattutto ai nostri utenti”.

Il bollettino sarà consultabile sul sito istituzionale www.irccsme.it cliccando sull’apposito banner.