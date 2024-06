Messina, intesa Polizia-Irccs dopo episodi di violenza: aumentano controlli e sorveglianza al Piemonte

Gli effetti della collaborazione non si sono fatti attendere e, già il 17 giugno, nel secondo incontro, si sono raccolti i frutti della intesa: la Polizia di Stato ha infatti tempestivamente incrementato i suoi passaggi quotidiani davanti l’ingresso del nosocomio, mentre l’IRCCS ha disposto l’aumento della sorveglianza nei prefestivi, festivi e ore notturne, incrementando altresì i punti di videosorveglianza.

Inoltre, per rendere più efficaci e smart i sistemi di Alert e l’invio di richieste di soccorso immediato alla centrale operativa KSM da parte degli operatori sanitari, sono stati aumentati, presso il Pronto Soccorso del Piemonte, i punti di chiamata fissi e si è altresì deciso di dotare tutto il personale di dispositivi mobili personali di chiamata per i quali, a giorni, si svolgeranno dei momenti formativi.

Un’accurata relazione preliminare da parte di KSM sulla mappatura del rischio, commissionata dal Bonino Pulejo, ha evidenziato tra l’altro che, spesso, alcuni episodi di intolleranza, sempre e comunque inaccettabili, sono anche dovuti alla carenza di informazioni che i congiunti hanno nei momenti di attesa al Pronto Soccorso dove hanno accompagnato il proprio congiunto. A seguito della suddetta relazione, anche nella menzionata logica di umanizzazione delle cure, gli uffici dell’IRCCS, coordinati dagli ingegneri Antonino Longo e Giovanni Lupo, si sono adoperati per sviluppare un’app che, nel rigido rispetto della normativa in materia di privacy e con uso di credenziali ad hoc, metterà entro la fine dell’anno, l’accompagnatore nella condizione di seguire l’iter del congiunto all’interno del Pronto Soccorso. Tale strumento si aggiungerà ai sistemi già in uso presso le sale di aspetto e alla informativa sull’affollamento del Pronto Soccorso presente sul sito dell’Istituto.